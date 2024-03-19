Новые города могут появиться в Казахстане

Фото пресс-службы Премьер-Министра РК
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 19 марта рассказал, сколько сел насчитывается в Казахстане, где проживает более 30 тыс. человек. По закону, им должны придать статус города, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Чиновник уточнил, что в Казахстане насчитывается 112 сел с населением более 10 тысяч человек.
«Из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тыс. человек. В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города», – добавил он.
По его словам, закон с соответствующей нормой вступил в силу в 2021 году.
«В настоящее время в областных акиматах рассматриваются обращения маслихатов. Но конкретного решения пока не принято, работа ведется. Если численность населения будет 10 тыс. в течение трех лет, то можно придать ей статус города. Такое решение принимают соответствующие региональные акиматы», – заявил глава МНЭ.