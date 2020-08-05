Новые городские украшения появились в Костанае

В Костанае стали появляться новые украшения. На жилых домах размещают изображения Абая с объемными фигурами птиц. Идею местные дизайнеры почерпнули у европейских коллег. Там подобные композиции используют намного чаще, чем у нас, передает alau.kz

А вы заметили, что наш город стали украшать иначе? Нет? Тогда смотрите. На жилых многоэтажках Костаная появились огромные панно с изображением Абая и стаей взлетающих птиц.

«Нам всегда хотелось сделать что-то более новое, свежее и то, что бы будоражило эмоции людей. И так как в этом году отмечают 175 лет со дня рождения великого поэта, ученого, просветителя, общественного деятеля Абая мы хотели часть оформления города приурочить к этой прекрасной дате»,- рассказала Наталья Булатова, директор рекламно-производственного объединения.

Это не просто очередной закрепленный плакат с фотопечатью. Это настоящий арт-объект, наполненный символами. На виниловом полотне закреплены объемные птицы, которые вот-вот взмоют в небо. Их выполнили из специального композитного материала, который изготавливают на единственном заводе в России. По большей части композит состоит из алюминия. Но только там, по словам дизайнеров, его делают по-настоящему прочным и износостойким. Из-под птичьих крыльев ночью можно увидеть яркий свет всех цветов радуги. По задумке дизайнера их «полет» олицетворяет собой веру, надежду и любовь. И такой подход было решено использовать к каждой композиции. Еще одно городское украшение днем ничем не примечательно. Но с приходом темноты от него трудно оторвать взгляд.

«Мы сделали еще светодиодную инсталляцию «звезды Абая» по проспекту Абая дом 16. Это очень символическая вещь, потому что само по себе это очень красиво, это большие светодиодные звезды. Эти звезды светят как свет творчества Абая, потому что через века проходит его мудрость, проходят его наставления, проходит его чудесная музыкальная поэзия»,- сообщила Наталья Булатова.

Свет творчества Абая оказался настолько ярок, что временами мешал спать жителям соседних домов. Но сотрудники агентства говорят, что учли эти моменты и убавили яркость освещения. Сейчас сотрудники готовятся подарить городу еще одну инсталляцию. Она должна появиться перед зданием казахского драм.театра.

«Это арт-объект в виде большой книги развернутой на красивом постаменте, где можно написать любые изречения: и Абая, и других великих сынов казахского народа»,- пояснила директор объединения.

Эта книга станет действительно огромной. Ширина разворота страниц будет равна двум метрам, а высота вместе с постаментом достигнет 3 метров. К изготовлению деталей арт-объекта уже приступили. И к концу августа костанайцы смогут заглянуть на его страницы и найти в них изречения великого мыслителя, пришедшие к нам сквозь века.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.