Олжас Бектенов поручил проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров, сообщает пресс-служба Правительства РК.

«Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров», — отметил на заседании Правительства Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр поручил заинтересованным государственным органам, акиматам, нацкомпаниям и предприятиям обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий, объявленного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект. Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле, подчеркнул Олжас Бектенов.

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