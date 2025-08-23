Сразу 50 новых электронных средств слежения переданы акиматом Костаная городской службе пробации. Это подразделение уголовно-исполнительной системы отвечает за исполнение наказаний без изоляции от общества, и оказание помощи осужденным, находящимся под следствием лицам.

Её главные задачи это возвращение к нормальной жизни и надзор за поведением подучетных лиц. На устройства, в обиходе называемые браслетами, как рассказал представитель компании, которая их поставила, установлена специальная программа.

«На этой программе можно полностью ограничить территорию, по которой человек может передвигаться, либо, куда ходить ему разрешено, куда не разрешено. Будет отображаться на карте «иконка» человека»,- говорит техспециалист компании-поставщика электронных средств слежения Никита Федотов.

Электронные средства слежения фиксируют местоположение подучётного человека и позволяют проверять, выполняет ли он установленные судом условия. С их помощью можно отслеживать, находится ли осужденный дома в определённое время, не посещает ли запрещенных для него мест, соблюдает ли он режим передвижения и запрет на выезд за пределы города.

«Данные браслеты, в первую очередь, будут применены к осужденным, склонным к повторным преступлениям. Инспектор сможет контролировать подучетное лицо, путем приложения, установленного у него на телефоне. Также имеется функция аудиозвонка, через приложение. В случае, если подучетный попытается снять браслет, поступает тревожный сигнал на телефон сотруднику»,- объясняет начальник отдела службы пробации Костаная ДУИС по Костанайской области Арлан Аетов.

Сотрудники службы пробации считают, что электронные браслеты, это еще один шаг к современной и гуманной системе исполнения наказаний. И, в первую очередь, их внедрение должно поспособствовать повышению общественной безопасности.

