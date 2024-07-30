Новые камеры появятся на дорогах — Минтранспорта РК

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5,4 тысяч километров республиканских автодорог будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость.
Среди причин ДТП 37% приходится на несоблюдение скоростных требований. Министр транспорта отметил, что камеры, установленные на платных дорогах, имеют возможность определить среднюю скорость. В частности, на трассе «Астана-Бурабай» зафиксирована средняя скорость движения автомобилей 180 км/ч при требованиях не выше 140 км/час.
«На рассмотрение Сената Парламента РК представлен проект Закона «О внедрении средней скорости на республиканских дорогах». Принятие запланировано на октябрь текущего года. До конца текущего года 5,4 тысяч километров автодорог республиканского значения будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел прорабатывается механизм наложения штрафов. До принятия закона планируем полностью завершить интеграцию», — отметил Марат Карабаев.