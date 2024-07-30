Новые камеры появятся на дорогах — Минтранспорта РК

«На рассмотрение Сената Парламента РК представлен проект Закона «О внедрении средней скорости на республиканских дорогах». Принятие запланировано на октябрь текущего года. До конца текущего года 5,4 тысяч километров автодорог республиканского значения будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел прорабатывается механизм наложения штрафов. До принятия закона планируем полностью завершить интеграцию», — отметил Марат Карабаев.