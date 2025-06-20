В Костанайском районе установили камеры «EkinBoxSpotter» для контроля за скоростью и розыском

С 23 июня 2025 года в городе Тобыл Костанайского района в штатном режиме начинают функционировать пять стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений «EkinBoxSpotter». Новые технологии внедрены с целью повышения безопасности дорожного движения и усиления контроля за соблюдением скоростного режима.

Комплексы «EkinBoxSpotter» автоматически фиксируют превышение скорости транспортными средствами и передают информацию о нарушениях в административную базу данных. Помимо этого, системы оснащены доступом к базе данных «Розыск», что позволяет выявлять автомобили, находящиеся в розыске, а также машины, числящиеся за должниками по штрафам или принадлежащие лицам, лишённым права управления.

Комплексы установлены по следующим адресам: 1.автодорога между г.Костанай и г.Тобыл (до поворота на ул. Ленина);

2.автодорога KAZ03 «Астана-Костанай-гр.РФ», 554 км;

3.автодорога КР5 «Мамлютка-Костанай» (подъездная к г.Костанай);

4.ул. Тәуелсіздік (в районе ДК «Колос»);

5.автодорога КAZ23 «Костанай-Аулиеколь-Сурган», 5 км.

Внедрение системы «EkinBoxSpotter» направлено на профилактику правонарушений и повышение культуры поведения водителей на дорогах. Полиция Костанайской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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