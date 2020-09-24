Новые коляски подарили городскому обществу инвалидов

10 лет — 10 добрых дел. В рамках своего юбилея сарыаркаавтопром подарила городскому обществу инвалидов 6 колясок. Они предназначены для детей с особыми потребностями. Каждая коляска была специально подобрана под своего владельца. Это и подголовник, и ремни безопасности и специальные держатели, передает alau.kz

У 16-летней Дианы задержка развития, ДЦП и эпилепсия. Долгое время мама Дианы Гульнара не садила дочку в инвалидное кресло, чтобы тело хоть немного, но крепло физически. А вот сейчас время уже пришло. Им выдали коляску, но с такими сложными заболеваниями, перевозить дочь на ней коляске оказалось сложно. Даже маленький порог — целое испытание.

«Все эти коляски не так приспособлены все-таки. Например, нам нужны обязательно ремни. Оказывается нужно, чтобы ноги были иногда подняты, когда ты переходишь. Нужно чтобы маневренность была, чтобы легко поднимались передние, задние колеса. Вот мы в чем нуждаемся очень серьезно. Ребенок может упасть, если нет ремней безопасности», — поделилась Гульнар Сибагатулина.

Но уже сегодня Диана пересела из своей коляски в новую. Оборудованную специально для нее. Она, кстати, не единственная, кто, теперь, будет передвигаться на более комфортном кресле, чем и в честь своего юбилея автогигант решил провести акцию 10 лет-10 добрых дел.

«Мы в этом году с коллективом вместе приняли решение ежегодный бюджет, который выделяется на празднование направить на благотворительность. И купить нашим детишкам инвалидные коляски. И эту акцию мы хотим продолжать каждый год», — рассказал директор ТОО «СарыАркаАвтопром» Сырым Семейбаев.

Всего завод подарил городскому обществу инвалидов 6 колясок. Они предназначены для детей со сложными диагнозами. Для тех, кто, практически, не подвижен. Каждая коляска заранее распределялась и подбиралась специально под ребенка, учитывая его особые потребности. Здесь есть и надежная тормозная система, и мягкий подголовник.

«Они полностью пристегнуты ремнями безопасности непосредственно находится у них и держатель межколенник. Это достаточно дорогие коляски. И бюджетом они у нас не закупаются. И благодаря вот сарыаркеавтопром были приобретены эти коляски», — указал председатель Костанайского городского добровольного общества инвалидов Владимир Сова.

Гульнара Сибагатулина и другие родители с радостью приняли такой подарок. И оценили все достоинства. Стоит отметить, что само общество инвалидов существует в Костанае уже 32 года. И сейчас оно объединило 1600 человек, 350 из которых дети.

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