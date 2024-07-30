Новые коллекции одежды и аксессуаров. Главный критерий покупки!

Каждый сезон бренды предлагают новые коллекции одежды и аксессуаров, а юные модники растут так быстро, что родителям ничего не остается, кроме как регулярно обновлять гардероб. Главный критерий покупки — достойное качество: приятные к телу и износостойкие.
Мода — тот самый случай, когда от мелочей зависит все. Даже самый грамотно продуманный образ будет выглядеть скучно и несуразно, если вообще отказаться от аксессуаров или выбрать их неправильно.
Сразу разграничим украшения и аксессуары. Первые выполняют исключительно декоративную функцию. Например, браслеты, кулоны, кольца. Вторые имеют практическое значение: ремень фиксирует брюки, шарф защищает от холода. Рассказываем, какие мужские аксессуары самые популярные в 2024 году и как их нужно носить.
Мастхэв: топ-3 вещей, которые должны быть в модном мужском гардеробе
Стилисты настаивают: в этом году мужчинам не обойтись без трендовых сумок, поясных ремней и объемных шарфов.
Городская сумка
В числе самых востребованных моделей:
- текстильные рюкзаки;
- сумки-мессенджеры;
- нагрудные сумки, они же «бананки».
Рюкзак — универсальный вариант и для работы, и для отдыха на природе. Одна и та же модель подойдет и в качестве сумки для ноутбука, и чтобы сложить бумаги, спортивную форму или перекус. Выбирайте рюкзак черного, коричневого или серого цвета, если хотите, чтобы он сочетался со всей одеждой.
Сумки-мессенджеры гораздо менее вместительные, но чтобы освободить руки и держать самое важное при себе, этого достаточно. Одну и ту же модель можно носить на плече или через плечо — кому как удобно.
Нагрудные сумки обычно довольно компактные — для паспорта, бумажника, мобильного, ключей и других важных мелочей достаточно. Такую модель носят спереди. Если же аксессуар более вместительный, можно перебросить его за спину, как рюкзак. Летом «бананку» надевают поверх одежды, осенью и весной — под расстегнутое пальто.
Поясные ремни
При выборе ремня ориентируйтесь на тона одежды, цвет и материал обуви, оттенки других аксессуаров (сумки, галстука) — не прогадаете. Самые модные в 2024 году — плетеные из кожи, с классической пряжкой (однотонные или двухцветные), нейлоновые с автоматической пряжкой (черные).
Мужские шарфы
Модные бренды предлагают десятки моделей шарфов. Выбирайте в тон верхней одежде: темные пальто и куртки носят с темными шарфами, светлые — с бежевыми или молочными.
Однотонные мужские шарфы — классика, которая никогда не выйдет из моды. Популярны и узоры, например клетка или полоска. Они подходят как для повседневного, так и для делового образа. Обратите внимание на цвет принта, он должен гармонировать с остальной одеждой.
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