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Новые купюры. Казахстанцев предупредил Нацбанк

Фотография для новостиНовые купюры. Казахстанцев предупредил Нацбанк

Фото взято с сайта mtrk.kz

Национальный Банк Казахстана 25 декабря выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге с новым дизайном. 

Это первая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, сообщает пресс-служба Национального банка.

НБК напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 5 000 тенге нового дизайна образца 2023 года.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объёмного изображения стилизованного беркута – патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта «Беркут». При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.

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