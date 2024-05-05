Новые квартиры получат 40 семей пострадавших от паводка в Костанайском районе

40 семей, чье жилье пострадало от паводков в Костанайском районе, переедут в новостройку Костаная. Между застройщиком и акиматом заключен договор. В новых квартирах уже предусмотрен ремонт. В каком виде получат квартиру пострадавшие, показал им сегодня застройщик. Переехать люди смогут уже в конце мая.

Дом Ануара Интикбаева сильно пострадал от паводка в селе Алтынсарино Костанайского района. В акимате ему предложили три варианта — квартиру в новостройке областного цента, либо найти жилье самостоятельно в пределах 22 миллионов, или же ждать, пока государство построит новый дом. Выбрал мужчина первый вариант, сейчас застройщик показывает квартиру, именно в таком виде мужчина получит новое жилье.

«Наш дом не подлежит восстановлению. Стены отошли, эксперты были, и вынесли решение, что дом в аварийном состоянии, пятая категория что ли. С женой советовался, с родителями, и решили здесь взять квартиру. Раз предложили трехкомнатную квартиру, мы согласны на это», — Ануар Интикбаев, житель Костанайского района.

Заселиться в новую квартиру мужчина со своей семьей сможет уже в конце мая. До этого времени застройщик обещает сделать ремонт.

«Отделка будет стандартная идти. Ламинат, обои все будет качественное — гарантировано. Двери будут хорошие стоять, потолки натяжные, дом теплый, жалоб ни у кого нет. Люди приходят, смотрят, всем все нравится. Работа идет, это все видят», — Данияр Айткужинов, застройщик.

Всего в Костанайском районе во время паводка пострадало 195 домов. И 51 по результатам технической экспертизы были признаны аварийными.

«Есть два направления решения вопроса — это строительство нового жилья, типового проекта в селе Алтынсарино, либо приобретение жилья в городе Костанай. Застройщик нам предложил возможность приобретения квартир в ЖК «Керемет», по селу Алтынсарино 38 договоров у нас подписаны, и направлены на оплату», — Берик Танжариков, аким Костанайского района.

Как отметил Берик Танжариков в тех домах, которые подлежат ремонту, уже завершились оценочные работы. И с понедельника там приступят к восстановительным работам.

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