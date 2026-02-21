В 2026 году казахстанцы продолжают оплачивать базовые коммунальные услуги: тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, газ, вывоз твёрдых бытовых отходов, а также обслуживание лифтов. Кроме того, обязательными остаются взносы на управление и содержание общего имущества многоквартирного дома.
Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие платежи являются обязательными, когда законно включают в квитанции расходы на лифты и домофоны, и кто отвечает за исправность счётчиков.
Обязательные платежи для собственников
В Министерстве промышленности и строительства РК напомнили, что перечень коммунальных услуг, подлежащих оплате, закреплён Типовыми правилами предоставления коммунальных услуг. К ним относятся:
-
теплоснабжение;
-
электроснабжение;
-
водоснабжение и водоотведение;
-
газоснабжение;
-
вывоз мусора;
-
обслуживание лифтов.
Согласно Закону «О жилищных отношениях», владельцы квартир и нежилых помещений также обязаны участвовать в расходах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества. Размер взносов утверждается решением собрания собственников на основании утверждённой сметы.
Лифты: когда начисления правомерны
Лифты относятся к общему имуществу дома. Решение о капитальном ремонте или замене принимается большинством голосов на общем собрании собственников и оформляется протоколом. Такое решение обязательно для всех жильцов.
Расходы на капитальный ремонт или замену лифтов могут быть включены в ежемесячные платежи, если они предусмотрены утверждённой годовой сметой.
Также регионам предоставляются бюджетные кредиты на обновление лифтового оборудования. Возврат этих средств осуществляется за счёт взносов собственников.
Домофоны и видеонаблюдение: обязательны ли платежи
Домофоны, системы видеонаблюдения и другие инженерные системы относятся к общедомовым, если обслуживают две и более квартиры. Однако для законного включения расходов в квитанции необходимы:
-
решение общего собрания собственников;
-
заключённый договор с сервисной компанией;
-
утверждённые в смете расходы.
Если этих условий нет, начисление платы за домофон или видеонаблюдение считается неправомерным.
Кто отвечает за счётчики
Если договор энергоснабжения заключён с гражданином для бытовых нужд, ответственность за техническое состояние и безопасность сетей и приборов учёта несёт энергоснабжающая организация, если иное не предусмотрено законом.
Обслуживание общедомовых инженерных систем и коллективных приборов учёта может осуществляться по договору с сервисной компанией, заключённому ОСИ, КСК или управляющей организацией.
Куда обращаться при спорных начислениях
Контроль за начислениями ведут местные исполнительные органы на основании данных расчётных центров и поставщиков услуг.
Если собственник не согласен с начислениями, он вправе:
-
Направить письменное обращение поставщику услуг.
-
Обратиться в местный исполнительный орган.
-
В случае неурегулирования спора — обратиться в суд.
Все изменения законодательства публикуются на официальном портале «Әділет».
Таким образом, обязательными остаются коммунальные услуги и утверждённые взносы на содержание общего имущества. Платежи за лифты, домофоны и дополнительные сервисы возможны только при наличии решения собрания и договора. В противном случае такие начисления могут быть признаны незаконными.
