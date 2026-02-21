В 2026 году казахстанцы продолжают оплачивать базовые коммунальные услуги: тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, газ, вывоз твёрдых бытовых отходов, а также обслуживание лифтов. Кроме того, обязательными остаются взносы на управление и содержание общего имущества многоквартирного дома.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие платежи являются обязательными, когда законно включают в квитанции расходы на лифты и домофоны, и кто отвечает за исправность счётчиков.

Обязательные платежи для собственников

В Министерстве промышленности и строительства РК напомнили, что перечень коммунальных услуг, подлежащих оплате, закреплён Типовыми правилами предоставления коммунальных услуг. К ним относятся:

теплоснабжение;

электроснабжение;

водоснабжение и водоотведение;

газоснабжение;

вывоз мусора;

обслуживание лифтов.

Согласно Закону «О жилищных отношениях», владельцы квартир и нежилых помещений также обязаны участвовать в расходах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества. Размер взносов утверждается решением собрания собственников на основании утверждённой сметы.

Лифты: когда начисления правомерны

Лифты относятся к общему имуществу дома. Решение о капитальном ремонте или замене принимается большинством голосов на общем собрании собственников и оформляется протоколом. Такое решение обязательно для всех жильцов.

Расходы на капитальный ремонт или замену лифтов могут быть включены в ежемесячные платежи, если они предусмотрены утверждённой годовой сметой.

Также регионам предоставляются бюджетные кредиты на обновление лифтового оборудования. Возврат этих средств осуществляется за счёт взносов собственников.

Домофоны и видеонаблюдение: обязательны ли платежи

Домофоны, системы видеонаблюдения и другие инженерные системы относятся к общедомовым, если обслуживают две и более квартиры. Однако для законного включения расходов в квитанции необходимы:

решение общего собрания собственников;

заключённый договор с сервисной компанией;

утверждённые в смете расходы.

Если этих условий нет, начисление платы за домофон или видеонаблюдение считается неправомерным.

Кто отвечает за счётчики

Если договор энергоснабжения заключён с гражданином для бытовых нужд, ответственность за техническое состояние и безопасность сетей и приборов учёта несёт энергоснабжающая организация, если иное не предусмотрено законом.

Обслуживание общедомовых инженерных систем и коллективных приборов учёта может осуществляться по договору с сервисной компанией, заключённому ОСИ, КСК или управляющей организацией.

Куда обращаться при спорных начислениях

Контроль за начислениями ведут местные исполнительные органы на основании данных расчётных центров и поставщиков услуг.

Если собственник не согласен с начислениями, он вправе:

Направить письменное обращение поставщику услуг. Обратиться в местный исполнительный орган. В случае неурегулирования спора — обратиться в суд.

Все изменения законодательства публикуются на официальном портале «Әділет».

Таким образом, обязательными остаются коммунальные услуги и утверждённые взносы на содержание общего имущества. Платежи за лифты, домофоны и дополнительные сервисы возможны только при наличии решения собрания и договора. В противном случае такие начисления могут быть признаны незаконными.

