Новые маршруты поездов запускают в Казахстане

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили об изменении нумерации и маршрутов курсирования некоторых пассажирских поездов. Об этом передает МИА «Казинформ».

По маршруту «Нур-Султан-Шымкент»:

с 1 сентября назначается социально значимый ежедневный поезд Тальго № 86/85 «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент»;

с 1 сентября назначается ежедневный коммерческий поезд № 71/72 «Нур-Султан-1-Шымкент», укомплектованный стандартными вагонами.

Кроме того, с 5 сентября изменится сообщение поезда № 71/72 на «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент». По маршруту «Атырау-Алматы»:

Кроме того, с 5 сентября изменится сообщение поезда № 71/72 на «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент». с 1 сентября назначается коммерческий поезд № 29/30 «Атырау — Алматы-2» из стандартных вагонов периодичностью курсирования через день;

с 3 сентября назначается социально значимый поезд Тальго № 41/42 «Алматы-2-Атырау» периодичностью курсирования через день;

По другим маршрутам:

с 5 сентября изменяется сообщение поезда № 10/9 на «Нур-Султан-1-Алматы-1»;

с 5 сентября в составе скорого поезда № 73/74 «Алматы-2- Жезказган» будут курсировать вагоны Тальго (вместо стандартных вагонов) периодичностью через день;

с 3 сентября отменяется курсирование коммерческого поезда Тальго № 69/70 «Алматы-2 -Оскемен-1».

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт bilet.railways.kz/ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.

«Просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны», — добавили в пресс-службе АО «НК “КТЖ”.

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