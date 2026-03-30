Новые маршруты в Костанае: какие районы соединят автобусы №4 и №6

Акимат Костаная проанализировал обращения жителей по вопросам общественного транспорта и предложил открыть два новых автобусных маршрута — №4 и №6. Инициатива направлена на улучшение транспортной доступности в густонаселённых районах города и к социально значимым объектам.

Маршрут №4: связь между микрорайонами и индустриальной зоной

Новый маршрут №4 охватит ряд ключевых районов Костаная. В его схему войдут парк «Ұлы Дала», микрорайоны №7, №8 и №9, микрорайон Аэропорт, Северо-западная часть города, ТРЦ «Kostanay Plaza», а также Индустриальная зона.

По данным акимата, запуск маршрута позволит:

обеспечить прямое автобусное сообщение между микрорайоном Аэропорт и северо-западной частью города (по этому вопросу поступило более 50 обращений);

повысить транспортную доступность парка «Ұлы Дала»;

наладить прямое сообщение между микрорайонами №7, №8, №9 и микрорайоном Аэропорт;

улучшить транспортное обеспечение работников Индустриальной зоны и организаций по улице Шакшак Жанибек Батыра.

Маршрут №6: доступ к медучреждениям и спортивным объектам

Маршрут №6 будет организован по кольцевому принципу. Он соединит Триатлон-парк (с заездом со стороны улицы Фролова и выездом на улицу Красный Кузнец), центральную часть города, областную больницу, ТРЦ «Kostanay Plaza» и бассейн олимпийского резерва.

Ожидается, что новый маршрут:

повысит доступность областной больницы и поликлиники №1 по улице Победы;

улучшит транспортное сообщение к спортивным объектам — Триатлон-парку и бассейну олимпийского резерва;

будет способствовать развитию массового спорта и повышению качества городской инфраструктуры.

В акимате отмечают, что предложения сформированы на основе обращений жителей и направлены на повышение комфорта передвижения по городу.

Предлагается пилотный запуск двух новых городских маршрутов на два месяца с 1 июня т.г. для изучения объема перевозок. По итогам изучения будет принимается решение об открытии маршрута, в положительном случае будет проводится конкурс на право обслуживания регулярных маршрутов.

