В Тобыле, в преддверии Дня Республики, состоялась торжественная презентация десяти новых жилых домов для очередников. К заселению готовы 450 квартир, рассчитанных на тысячу человек. Новостройки расположены в микрорайонах «Астана» и «Байтерек», где летом этого года был заложен первый камень будущих строений.

Возведением домов занимаются сразу несколько подрядных организаций, при этом используются отечественные строительные материалы.

Олжас Нургалиев, аким Костанайского района, отметил, что при проектировании новых кварталов особое внимание уделено благоустройству и инфраструктуре:

— Здесь предусмотрены широкие проспекты первой категории, вело- и беговые дорожки, а также парки и скверы. Все объекты жизнеобеспечения микрорайона — котельная мощностью 49 мегаватт, электроподстанция на 25 мегаватт и водонасосная станция — уже введены в эксплуатацию.

Всего в новых микрорайонах планируется построить 154 дома высотой от пяти до 24 этажей. Общая площадь строящейся части райцентра превысит 1 миллион квадратных метров. В настоящее время продолжается возведение еще 13 пятиэтажных домов.

Стоимость квадратного метра жилья составляет 254 тысячи тенге, что делает квартиры доступными для льготных категорий граждан. Реализацию и оформление ипотечных программ осуществляет Отбасы банк.

По словам заместителя акима Костанайской области Берика Танджарикова, квартиры будут распределяться среди очередников всей области:

— Это не только жители Тобыла, но и Костаная, а также районов области. Всего в регионе сегодня насчитывается около 28 тысяч очередников.

Директор областного филиала Отбасы банка Асель Аскарова уточнила, что распределение жилья будет проходить по социальным категориям:

— 20% квартир получат дети-сироты, 50% предназначены для многодетных семей, людей с инвалидностью, вдов и участников ВОВ. Оставшиеся 30% распределят среди других очередников.

Для социально уязвимых слоёв населения ипотека будет доступна под 2,5%, для остальных категорий — под 5%. Так, однокомнатная квартира обойдётся в среднем в 10,2 миллиона тенге, двухкомнатная — в 13–14 миллионов, а трёхкомнатная — от 18 миллионов тенге.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что новые районы будут полностью обеспечены необходимой инфраструктурой:

— Здесь появятся две школы, дворец спорта, в перспективе — больница. Жители уже видят широкие улицы и зоны отдыха, почувствуют разницу в уровне комфорта.

Сейчас во дворах продолжаются работы по благоустройству и озеленению территорий. До конца года ключи от 450 квартир планируется передать новым владельцам. Ведётся работа по организации автобусного сообщения с новыми микрорайонами.

Кроме того, в следующем году в Тобыле начнётся строительство торгово-развлекательного центра, который создаст около 1,5 тысячи рабочих мест.

