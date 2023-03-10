Новые микрорайоны вместо старых? На обсуждение проектов детальной планировки приглашают костанайцев

Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области организовывает публичные слушания по общественному обсуждению градостроительных проектов.

Слушания состоятся по адресу: г. Костанай, Городская школа детского творчества (бывший Дворец пионеров), ул. Алтынсарина, 109, Большой зал, 1 этаж.

«Проект детальной планировки микрорайона «Арай» города Костаная» (в границах ул. Набережная, в границах пр. Аль-Фараби-ул.Каирбекова-пр.Тәуелсіздік-пр.Абая-ул. Пушкина) – 27 марта 2023 года, с 10.00 до 12.00 час.,

«Проект детальной планировки микрорайона «Керемет» города Костаная» (в границах ул. Алтынсарина-ул. Хакимжановой-ул. Жамбыла-пр. Абая-ул. Сибирская) – 27 марта 2023 года, с 15.00 до 17.00 час.,

«Проект детальной планировки микрорайона «Мерей» города Костаная» (в границах пр. Назарбаева-ул. Бородина-ул. Победы-ул. Майлина-ул. Шевченко-ул. Урицкого) – 28 марта 2023 года, с 10.00 до 12.00 час.

Время начала регистрации участников – за 30 минут до начала слушаний.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.