Новые министры. Кто они?

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Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики, сообщает Zakon.kz
«Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан», – говорится в тексте указа.
Чингис Аринов назначен министром по чрезвычайным ситуациям.
«Указом главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава.
Как сообщили в пресс-службе Акорды, Акмарал Альназарова возглавила Минздрав вместо Ажар Гиният.
«Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну Министром здравоохранения Республики Казахстан», – говорится в указе президента.
Акмарал Альназарова ранее была депутатом Сената Парламента. Она родилась в 1971 году в Кызылорде, окончила Алматинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук.
Начинала карьеру как врач приемного покоя в городской детской больнице Кызылорды. Впоследствии занимала ряд должностей в учреждениях здравоохранения Кызылорды. Основные должности:
- начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004);
- начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007);
- заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);
- руководитель управления здравоохранения Кызылординской области (2015-2019);
- депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.
Назначен новый министр финансов Казахстана. Им стал экс-депутат Мади Такиев.
Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева опубликован 6 февраля 2024 года на сайте Акорды.
«Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан», – говорится в документе.
Остальные министры сохранили свои посты.