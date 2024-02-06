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Новые министры. Кто они?

Фотография для новости Новые министры. Кто они?

pixabay.com

Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики, сообщает Zakon.kz

«Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан», – говорится в тексте указа.

Фото: baiterek.gov.kz

Чингис Аринов назначен министром по чрезвычайным ситуациям.
«Указом главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава.
Как сообщили в пресс-службе Акорды, Акмарал Альназарова возглавила Минздрав вместо Ажар Гиният.

«Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну Министром здравоохранения Республики Казахстан», – говорится в указе президента.

Акмарал Альназарова ранее была депутатом Сената Парламента. Она родилась в 1971 году в Кызылорде, окончила Алматинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук.

Начинала карьеру как врач приемного покоя в городской детской больнице Кызылорды. Впоследствии занимала ряд должностей в учреждениях здравоохранения Кызылорды. Основные должности:

  • начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004);
  • начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007);
  • заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);
  • руководитель управления здравоохранения Кызылординской области (2015-2019);
  • депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.
Фото: Facebook/Акмарал Альназарова

Назначен новый министр финансов Казахстана. Им стал экс-депутат Мади Такиев.
Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева опубликован 6 февраля 2024 года на сайте Акорды.

«Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан», – говорится в документе.

Фото: akorda.kz

Остальные министры сохранили свои посты.

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