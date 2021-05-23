Новые многоэтажки построят для рудничан

Архимед Мухамбетов посетил город Рудный. Об этом сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Глава региона проинспектировал ход реконструкции внутриквартальных, магистральных тепловых сетей и тепловых насосных станций города. На реконструкции тепловых сетей выделено 4, 289 млрд тенге.

После осмотрел капитальный ремонт общеобразовательной школы №18. Ремонтные работы начаты в мае т.г., стоимость ремонтных работ составляет 714,1 млн.тенге.

Далее аким области осмотрел строительства жилых домов по улице Восточная. В городе Рудном запланировано строительства 6 многоквартирных жилых домов.

Также Архимед Мухамбетов принял участие в открытие спортивного комплекса «AYATFITNESSPREMIUM».

В спорткомплексе предусмотрены: тренажерный зал для занятия фитнесом, зал единоборств, кабинет массажа, салон красоты, сауна, минимаркет, кафе. Общая стоимость строительства составила за счет частных инвестиций 700 млн. тенге.

По итогам поездки Архимед Мухамбетов поручил акиму города К. Испергенову усилить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию города.

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