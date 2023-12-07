Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Национальный Банк Казахстана 6 декабря 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай из серии «Портреты на банкнотах».

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин https://kazcoins.nationalbank.kz c 8 декабря 2023 года. Об этом сообщает Национальный банк РК.

О коллекционных монетах серии «Портреты на банкнотах»:

Новые монеты посвящены портретным изображениям первой серии банкнот национальной валюты Республики Казахстан образца 1993 года. На них были изображены выдающиеся исторические личности – ученый аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, кюйши Курмангазы, ученый и этнограф Шокан Уалиханов, поэт и философ Абай, а также казахские ханы Абулхаир и Абылай.

В 2011-2013 годах в обращение были выпущены коллекционные золотые монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай. Учитывая пожелания коллекционеров и населения, серия дополняется монетами из серебра и из сплава нейзильбер.

Монеты изготовлены:

— из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук каждая;

Изображение серебряных монет

Увеличить фото

— из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 (пятьдесят тысяч) штук каждая.

Изображение монет из нейзильбера

Увеличить фото

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.