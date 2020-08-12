Новые муралы украшают костанайские многоэтажки

Костанайские многоэтажки продолжают преображаться. Буквально за несколько дней 4 портрета появились на домах. Это изображения Султана Баймагамбетоав, Ыбрая Алтынсарина, Абу Насыр Альфараби и Шокана Уалиханова. Такая необычная идея украсить внешний вид зданий пришла в голову сотрудникам антикоррупционной службы, передает alau.kz

В этом году отмечается 185-летие со дня рождения Шокана Уалиханова. Он вошел в историю как ученый, просветитель, путешественник и этнограф. Его труды изучают в школах, а портреты украшают кабинеты истории. Но теперь большое изображение Уалиханова можно увидеть и на фасаде одного из домов по улице Гашека. Этот портрет и портреты других великих личностей появились в городе с подачи сотрудников антикоррупционной службы.

«Департаментом агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области совместно с проектным офисом «Адалдык аланы», а также акиматом города Костанай инициирован проект размещения муралов на фасадах домов нашего города. Данный проект, прежде всего, нацелен на воспитание принципов патриотизма, честности, справедливости, добропорядочности наших граждан», — рассказал руководитель управления департамента агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Рустем Болат.

Шокана Уалиханова рисовали художники из Павлодара по приглашению антикоррупционщиков. Опыт в нанесении подобных изображений у них большой. Вот такая кропотливая работа была выполнена буквально за пару дней. А три других портрета готовили художники из Алматы, их профинансировал городской акимат.

«Сегодня у нас на фасадах домов расположены такие известные личности как Абу Насыр Алтфараби, Ыбрай Алтынсарин народный учитель, это наш герой Султан Баймагамбетов, известный этнограф так скажем, писатель это Шокан Уалиханов. Он является нашим земляком», — добавил Рустем Болат.

В департаменте также рассказали, что жители этого дома с большим восторгом наблюдали за процессом работы и даже выходили к художникам, чтобы угостить их чаем и выпечкой за такую красоту. Кстати, цитата на изображении была выбрана не случайно. В нескольких словах отображается то, каким должен быть человек.

«Почему выбор пал именно на Шокана Уалиханова, на Ыбрая Алтынсарина, на Султана Баймгамбетова? Потому что они являются, во-первых земляками нашими, костанайцами и известными личностями не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Которые вкладывали в то время уже в воспитание нового поколения. Именно принципов честности, справедливости, неподкупности», — указал Рустем Болат.

По словам Рустема Болата, планируется, что подобные изображения появятся и в других городах области, а уже затем и в районах.

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