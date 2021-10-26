Новые налоги появятся в Казахстане

Что будет нового в налоговом законодательстве Казахстана с 2022 года? Об этом на брифинге в СЦК рассказал директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ануар Сулейменов, передает zakon.kz.

Касательно вносимых изменений в налоговое законодательство, которые вступят со следующего года, хочу остановиться на основных из них. Так, с января 2022 года вводится цифровой налог, так называемый, налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Он будет уплачиваться иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты, — сказал Сулейменов.

По его словам, это не новый налог, это будет в рамках налога на добавленную стоимость. Будет производиться уплата по той же ставке 12%.

Также в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается введение такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%. Он будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступившие от экспорта. Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль, — уточнил он.

Вместе с тем с января 2022 года будет определен предельный порог налоговой задолженности в размере 6 МРП, ниже которого не будет применяться арест счетов.

Также введена плата за цифровой майнинг. Она вводится со следующего года. Плательщиками платы будут являться те лица, которые осуществляют цифровой майнинг. Ставка будет приравниваться 1 тенге к 1 киловатту, — заключил директор департамента КГД.

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