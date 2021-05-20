Новые назначения в акимате Костанайской области

Информацию о назначении распространила пресс-служба областного акимата, передает alau.kz

Сегодня по согласованию с Администрацией Президента и распоряжением акима области Архимеда Мухабетова заместителем акима Костанайской области назначен Абенов Арман Таргынович.

Абенов ранее занимал должность советника акима области, руководителя аппарата акима Костанайской области.

Арман Абенов будет курировать вопросы по предпринимательству и индустриально-инновационного развития, информатизации, оказания государственных услуг и архивов, также по инспекции труда.

Также Архимед Мухамбетов представил нового руководителя аппарата акима Костанайской области Кузенбаева Эльдара Конысбайулы.

Эльдар Кузенбаев ранее занимал должность Первого заместителя председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan».

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