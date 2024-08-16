Новые назначения в медицинских учреждениях Костанайской области

Пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области сообщила о новых кадровых назначениях в медицинских учреждениях Костанайской области.

На сновании проведенного конкурса на вакантную должность директора Костанайского областного центра психического здоровья и протокольного решения наблюдательного совета приказом руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области от 16 августа на должность директора предприятия назначен Самат Шуменбаев.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт в 1994 году по специальности «Лечебное дело».

Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом-урологом в Костанайской областной больнице.

В разные годы работал врачом-урологом, заместителем главного врача, главным врачом Костанайской городской больницы.

На вакантную должность директора Поликлиники №2 Костаная на должность директора предприятия назначена Гульнара Бекбосынова.

Окончила Семипалатинский государственный медицинский институт в 1995 году по специальности «Педиатрия».

Трудовую деятельность начала в 1995 году – участковым врачом-педиатром в поликлинике г. Талдыкорган. В разные годы работала врачом-педиатром, заведующей отделением, заместителем главного врача.

На должность директора Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт в 2001 году по специальности «Лечебное дело».

Трудовую деятельность начал в 2002 году врачом-хирургом в Аркалыкской региональной больнице. В разные годы работал врачом-хирургом заместителем главного врача, главным врачом Аркалыкской региональной больницы.

На должность директора предприятия Костанайского областного центра фтизиопульмонологии назначена Жаннат Молдатаева.

Окончила Карагандинский государственный медицинский институт в 1990 году по специальности «Лечебное дело».

Трудовую деятельность начала в 1991 году — главным врачом СВА «Мирный» ЦРБ Амантогайского района.

В разные годы работала врачом-фтизиатром, заместителем главного врача Костанайского областного центра фтизиопульмонологии.

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