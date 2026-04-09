Новые обязательные предметы введут в школах Казахстана

С нового учебного года в школьную программу Казахстана внесут ряд изменений. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт inbusiness.kz.
Для учеников 5–7 классов введут предмет «Основы Конституции», а школьники 8–11 классов будут изучать обязательный курс «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся 5–11 классов появится курс «Личная безопасность».
«Основы права», которые ранее преподавались по выбору, станут обязательным предметом для всех школьников. Содержание курса обновили с учётом принципов новой Конституции.
Из типовых учебных планов также исключили сокращённые варианты. В Министерстве просвещения пояснили, что это позволит обеспечить учащимся полноценный доступ ко всем предметам.
Изменится и система оценивания в начальных классах. СОР — суммативное оценивание за раздел — и СОЧ — суммативное оценивание за четверть — отменят. Основной акцент сделают на ежедневном формативном оценивании.
Формы промежуточного контроля учителя смогут выбирать самостоятельно. Это могут быть диктанты, изложения, сочинения, проекты, устные или практические работы.
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