Новые обязательные предметы введут в школах Казахстана





С нового учебного года в школьную программу Казахстана внесут ряд изменений. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт inbusiness.kz.

Для учеников 5–7 классов введут предмет «Основы Конституции», а школьники 8–11 классов будут изучать обязательный курс «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся 5–11 классов появится курс «Личная безопасность».

«Основы права», которые ранее преподавались по выбору, станут обязательным предметом для всех школьников. Содержание курса обновили с учётом принципов новой Конституции.

Из типовых учебных планов также исключили сокращённые варианты. В Министерстве просвещения пояснили, что это позволит обеспечить учащимся полноценный доступ ко всем предметам.

Изменится и система оценивания в начальных классах. СОР — суммативное оценивание за раздел — и СОЧ — суммативное оценивание за четверть — отменят. Основной акцент сделают на ежедневном формативном оценивании.

Формы промежуточного контроля учителя смогут выбирать самостоятельно. Это могут быть диктанты, изложения, сочинения, проекты, устные или практические работы.

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