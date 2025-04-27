Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал, как в Казахстане планируют упростить оборот цифровых активов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сейчас министерство совместно с другими госорганами ведет работу по либерализации оборота цифровых активов на территории Казахстана.

«В первую очередь будет либерализован рынок из провайдеров цифровых активов, которые лицензированы в юрисдикции МФЦА. Будут специальные обменные пункты, которые также будут лицензированы в МФЦА. Рынок будет очень открыт и либерализован. Я думаю, мы массово увидим в ближайшее время торговлю или оборот цифровыми активами. Общие поправки и нормы будут приняты до конца этого года», – озвучил Каныш Тулеушин.

По его словам, либерализация касается также майнинговых компаний.

«Активно будут предоставлены условия для собственной генерации. То есть крупные майнинговые компании смогут развернуть свои мощности, которые они могут разделять и использовать на собственные нужды, а также предоставлять в общую сеть. Мы думаем, что с помощью этих мер сможем открыть рынок и стать одним из лидеров. Это большая польза для Казахстана, поскольку мы привлечем большую часть инвестиций. Вы знаете, что у нас достаточно недорогая цена за электроэнергию. У нас хорошие мощности. Поэтому Казахстан находится в очень выгодной позиции для того, чтобы стать лидером в регионе и предоставлять крупные услуги другим странам», – озвучил он.

Каныш Тулеушин также отметил, что физические лица, желающие осуществлять оборот цифровых активов, смогут обращаться в МФЦА.

«Получив там лицензию, у них будет полное законное основание осуществлять торговлю, закуп и продажу. Это то, к чему мы привыкли в валютном регулировании – аналогичная ситуация. Только открывая эти возможности, мы выводим из серой зоны тех, кто раньше осуществлял деятельность на нелицензированных зарубежных и непонятных платформах. Во-первых, мы будем видеть, кто и как осуществляет торговлю, чтобы не было нелегального вывоза капитала. Но в то же время мы сможем активно привлечь инвестиции в эту область», – продолжил вице-министр.

Он также озвучил, что такие обменники будут, как обычные – такие уже есть, например, в Стамбуле. Условно: как покупается валюта, так же можно будет купить и криптовалюту.

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