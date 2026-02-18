USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Новые ограничения на охоту вводят в Казахстане

— Сегодня, 15:42
Изображение для новости: Новые ограничения на охоту вводят в Казахстане

Сгенерировано ИИ

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утверждены лимиты на изъятие животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года включительно. Об этом сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, лимиты установлены исключительно для резервного фонда охотничьих хозяйств, а также для использования в научных целях.

В частности, в течение указанного периода разрешено добыть:

  • кабанов — 18 526 особей;

  • сибирских косуль — 15 270;

  • лосей — 832;

  • сибирских горных козлов — 1 406;

  • лисиц — 61 598;

  • барсуков — 17 029;

  • соболей — 1 779;

  • степных хорьков — 22 163;

  • зайцев — 426 048;

  • сурков — 265 013;

  • ондатр — 65 677;

  • гусей — 1 335 310;

  • уток — 2 351 759;

  • куликов — 49 415;

  • фазанов — 82 989;

  • куропаток — 136 881;

  • голубей — 157 748.

Лимиты распределены по регионам Казахстана с учётом численности популяций и особенностей охотничьих угодий.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.