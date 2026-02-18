Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утверждены лимиты на изъятие животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года включительно. Об этом сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, лимиты установлены исключительно для резервного фонда охотничьих хозяйств, а также для использования в научных целях.
В частности, в течение указанного периода разрешено добыть:
-
кабанов — 18 526 особей;
-
сибирских косуль — 15 270;
-
лосей — 832;
-
сибирских горных козлов — 1 406;
-
лисиц — 61 598;
-
барсуков — 17 029;
-
соболей — 1 779;
-
степных хорьков — 22 163;
-
зайцев — 426 048;
-
сурков — 265 013;
-
ондатр — 65 677;
-
гусей — 1 335 310;
-
уток — 2 351 759;
-
куликов — 49 415;
-
фазанов — 82 989;
-
куропаток — 136 881;
-
голубей — 157 748.
Лимиты распределены по регионам Казахстана с учётом численности популяций и особенностей охотничьих угодий.
