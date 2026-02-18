Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утверждены лимиты на изъятие животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года включительно. Об этом сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, лимиты установлены исключительно для резервного фонда охотничьих хозяйств, а также для использования в научных целях.

В частности, в течение указанного периода разрешено добыть:

кабанов — 18 526 особей;

сибирских косуль — 15 270;

лосей — 832;

сибирских горных козлов — 1 406;

лисиц — 61 598;

барсуков — 17 029;

соболей — 1 779;

степных хорьков — 22 163;

зайцев — 426 048;

сурков — 265 013;

ондатр — 65 677;

гусей — 1 335 310;

уток — 2 351 759;

куликов — 49 415;

фазанов — 82 989;

куропаток — 136 881;

голубей — 157 748.

Лимиты распределены по регионам Казахстана с учётом численности популяций и особенностей охотничьих угодий.

