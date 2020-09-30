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Новые ограничения по авиарейсам предложил Цой

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Министр здравоохранения Алексей Цой предложил сократить авиасообщение с Турцией и не возобновлять рейсы с другими странами, передает Tengrinews.kz.

«Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительного авиасообщения с другими странами, не увеличивать сообщение со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику«, — сказал Цой на заседании правительства.

Также он предложил для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить новые, более жесткие требования.

«Термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток. При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного исследования на COVID-19″, — отметил он.

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