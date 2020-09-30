Новые ограничения по авиарейсам предложил Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой предложил сократить авиасообщение с Турцией и не возобновлять рейсы с другими странами, передает Tengrinews.kz.
«Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительного авиасообщения с другими странами, не увеличивать сообщение со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику«, — сказал Цой на заседании правительства.
Также он предложил для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить новые, более жесткие требования.
«Термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток. При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного исследования на COVID-19″, — отметил он.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области