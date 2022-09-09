Новые ограничения. В правила об обороте оружия в РК внесены серьезные изменения

Вскоре в Казахстане станет сложнее получить разрешение на владение оружием, и проще его лишиться. Вступают в силу законодательные изменения правил на этот счет.

Например, увеличивается возраст, с которого становится возможным приобрести оружие. Ранее это можно было сделать при исполнении 18 лет.

«Гладкоствольное оружие приобретается с 21-ого года, нарезное с 24-х лет. С 18-и лет приобретается только газовое и электрическое оружие. Кроме того, ужесточается прохождение медосмотра. При прохождении медосмотра необходимо проходить тесты на выявление склонности к насилию и игромании»,- говорит старший инспектор группы по контролю за оборотом оружия УАП ДП Костанайской области Кайрат Шакупов.

Вводится понятие охолощенное оружие. Это экземпляры изначально непригодные для стрельбы. Такие, например, применяются для культурной, при проведении театрализованных представлений и киносъёмок, и образовательной деятельности. Также их приобретают коллекционеры. Ввоз такого оружия в республику теперь может быть осуществлен только с разрешения органов внутренних дел. В Уголовный Кодекс внесены дополнения в части усиления ответственности за контрабанду газового, травматического, электрического, метательного и, опять же, охолощенного оружия.

«Кроме того, вводится аннулирование за совершение преступлений связанных с причинением легкого вреда здоровью, побоев, повторную утерю оружия, также участие в незаконных митингах, нарушение режима чрезвычайного положения, прекращение гражданства», — говорит Кайрат Шакупов.

Лишены разрешения на владение оружием, будут и лица, в отношении которых вынесены защитные предписания по фактам бытового насилия. Лишат лицензии людей, у которых появятся медицинские противопоказания.

«Устанавливаются новые ограничения лицам привлеченным к уголовной ответственности за тяжкие, особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а, также, за совершение террористических, экстремистских преступлений, в виде пожизненного запрета на владение оружием», — отметил Шакупов.

Изменения вступают в силу с 11 сентября.

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