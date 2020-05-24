Новые ограничения в случае роста числа больных коронавирусом озвучила санврач Казахстана

В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой сообщается об ограничениях, которые будут введены в стране в случае, если ежесуточный прирост заболеваемости вновь поднимется выше 7 процентов, передает Tengrinews.kz.

Будет введен запрет на проведение массовых мероприятий — праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых, проведение конференций, семинаров, выставок и других.

Будет приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес- и тренажерных залов, детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного образования — центров развития, образования, кружков, компьютерных клубов, спортивных комплексов, за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном олимпийском комитете, только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм, Токио-2020.

Введут запрет на выезд на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по медицинским показаниям. Выезд на лечение за рубеж разрешат гражданам в сопровождении не более двух человек при наличии следующих документов:

заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения;

письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение с нотариально засвидетельствованным переводом.

Будет введен запрет на выезд и въезд на территорию регионов и городов с объявленным карантином, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина.

Разрешение на въезд и выезд получат граждане с медицинскими показаниями в сопровождении не более двух человек при наличии следующих документов:

заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения;

письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне, с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью.

Будет организовано оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19, c привлечением сотрудников МВД и Минобороны.

Введут ограничения деятельности отделений банков второго уровня и «Казпочты» с переходом на онлайн режим работы и по принципу «доставки до клиентов» с соблюдением противоэпидемического режима работы.

Приостановят деятельность детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг независимо от форм собственности.

Приостановят работу ярмарок, рынков продовольственных, непродовольственных товаров, автомобильных, вещевых, скотных рынков и других объектов с массовым скоплением людей.

Ограничат работу общественного транспорта.

Введут запрет на передвижение населения внутри сельских населенных пунктов.

Приостановят работу религиозных объектов.

Ограничат перемещение личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон, за исключением транспорта лиц, задействованных в проведении полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий.

Будет введен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.

Напомним, на сегодня, 24 мая, суточный прирост по всему Казахстану составил 5,1 процента. Это самый большой прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю.

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