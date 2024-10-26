С 26 октября вводятся квоты на вывоз бычков и баранчиков из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Соответствующие правила распределения количественных ограничений и ограничения на вывоз с территории РК сельскохозяйственных животных были утверждены 11 октября текущего года.