С 26 октября вводятся квоты на вывоз бычков и баранчиков из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Соответствующие правила распределения количественных ограничений и ограничения на вывоз с территории РК сельскохозяйственных животных были утверждены 11 октября текущего года.
Согласно приказу министра сельского хозяйства, вводятся на шесть месяцев количественные ограничения на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС:
- 85 000 голов бычков старше 12 месяцев;
- овец и коз живых в количестве 120 000 голов старше 6 месяцев.