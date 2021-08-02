Новые ограничения вступили в силу в пяти городах Казахстана

В понедельник, 2 августа, в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде в силу вступили новые карантинные ограничения, передает Tengrinews.kz.

Согласно новым ограничениям:

приостановлена деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

запрещено проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий;

обязателен перевод на дистанционную работу 80 процентов сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).

Допускается вне Ashyq: проведение строительных работ, деятельность промышленных предприятий, оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дома быта и прочие), цветочных магазинов, фотосалонов, деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес-центрах: страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и тому подобное, деятельность объектов общественного питания только навынос и доставку.

В будние дни будет ограничена деятельность субъектов, участвующих в Ashyq, до 20.00, для лидеров Ashyq — до 22.00 до 9 августа.

С 9 августа часы работы лидеров Ashyq будут продлены до 00:00: ТРЦ, торговых домов, торговых сетей; объектов общественного питания (в том числе летние площадки), фуд-кортов; фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, спа-центров, спортивных объектов, бассейнов; салонов красоты, парикмахерских, барбершопов, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги; караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов; кинотеатров.

При этом будут ужесточены требования к нарушителям Ashyq, при чекине от 0 до 20 объекты будут исключены на 1 неделю, при повторном нарушении — на две недели, при следующем нарушении — на один месяц.

Также, учитывая миграцию населения в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях, будут приняты аналогичные меры по ужесточению карантина в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы), Караганда (города Темиртау, Шахтинск, Абай).

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