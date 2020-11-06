Новые ограничения введут в Костанайской области

Глава Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил усилить санитарный режим в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.
Тугжанов посетил Костанайскую область. Он отметил, что с начала ноября в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Костанае, Житикаринском и Карабалыкском районах области.
Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.
C учетом отсутствия ПЦР-тестирования в некоторых городах и районах области заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению региона.
«Межведомственной комиссией поручено акимату области принять дополнительные ограничительные меры, в том числе сократить железнодорожные перевозки по направлениям Костанай — Караганды и Костанай — Алматы с 7 до 3 раз в неделю, а также запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).
Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима», — говорится в сообщении.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области