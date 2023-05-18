Новые опасные виды клещей, переносящих чуму, обнаружили российские ученые

Специалисты Тюменского медуниверситета выявили и описали три новых вида клещей, которые переносят не только энцефалит, но и бартонеллез, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, чуму и другие опасные заболевания, сообщает zakon.kz

Эти паразиты, по информации «Известий», относятся к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae – и распространены в Монголии и Сибири.

Один вид выявили в 2020 году из заспиртованных сборов коллекции летучих мышей. Второго обнаружили прижизненно: сняли с рукокрылых, отловленных в Бурятии и Туве. Новые клещи не похожи на описанных ранее.

Специалисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, они обитают южнее азиатской части России и могут, предположительно, находиться на территории Китая.

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