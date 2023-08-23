Новые остановки начали устанавливать в Костанае

В Костанае приступили к установке новых остановочных павильонов. Всего их будет 26, из них 11 теплых, а остальные облегченные — они появятся на проспекте Абая, на том промежутке, где недавно был проведён ремонт дороги. Изначально установить остановки подрядчик должен был до конца августа, но сейчас сроки сдвинулись.

Теплые остановки в городе появятся там, где по оценкам специалистов ЖКХ скапливается большое количество людей. Возле поликлиник, школ и рынков, в разных частях города. Всего их будет 11, четыре оборудуют под бизнес. Цена одной остановки 10 миллионов тенге.

Каркас теплой остановки уже установили на проспекте Абая остановка- СХИ. Здесь будет установлен теплый пол и кондиционеры. Как отмечают специалисты зимой здесь будет не холодно, а летом не жарко.

Помимо этого, внутри будет карта с информацией о маршрутах. Также, павильон оборудуют видеокамерами с выводом в ситуационный центр Айкомек. Под замену попали и остановки на отремонтированном участке по улице Абая — 15 штук. Они будут облегченные, с таким же дизайном как и теплые. Их устанавливает одна и та же подрядная организация, к работам они уже приступили, но есть сложности.

«Четыре остановки будут с помещением под бизнес. Это две остановки на центральном рынке в обоих направлениях. Одна остановка по улице Каирбекова, и одна по улице Тауелсиздик. На сегодняшний день имеется риск срыва сроков договора по установке остановочных павильонов, в связи с задержкой материала. В случае чего, акиматом города будут предприняты все необходимые меры по претензионной работе»,- рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов.

Старые демонтированные остановки с проспекта Абая уже перенесли на окраины города. Полностью оборудованные остановки будут выглядеть вот так, как отмечают в жкх, они постарались учесть пожелания горожан.

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