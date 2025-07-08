Сегодня на городском совещании в акимате Костаная заместитель главы города Алмат Исмагулов сообщил, что сегодня в областном центре функционируют 490 остановочных пунктов. В рамках планомерной модернизации, только в 2022 году было установлено 100 стеклянных павильонов, ещё 108 — в предыдущие годы при реконструкции улиц.

В этом году заключён договор на установку 35 новых павильонов.

«Демонтированные старые конструкции будут перенесены в другие районы города. Дополнительно предусмотрены элементы доступной среды — тактильная плитка для людей с нарушением зрения, установка электромагнитных замков с таймерами и аварийной кнопкой выхода в теплых остановках. Из общего количества городских остановочных площадок 200 оборудованы основанием из брусчатки, 260 — с асфальтовым покрытием, и 30 имеют грунтовое основание», — сообщил Исмагулов.

Так же стоит задача привести в соответствие информационные таблички на автобусных остановках города.

«Мы поставили 100 остановочных павильонов. Это самый большой был объём, который мы выполнили. Последние два года мы сейчас модернизируем их. У нас 35 остановочных павильонов должно появиться. Из них 32 нетёплые остановки и три тёплые остановки. У нас подрядчик — Рудный. Сейчас работает. Надеюсь, что справится с этой задачей. Это тоже необходимо. Единственное — момент не называли. Половина остановок отсутствуют таблички. Вообще нет их. ЖКХ здесь надо поработать вместе с подрядной организацией установить таблички», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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