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Новые отделы полиции создали в Казахстане

Фотография для новости Новые отделы полиции создали в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане создали новые отделы полиции. Соответствующее постановление приняло правительство, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В частности, созданы:
  • государственное учреждение «Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
  • государственное учреждение «Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

«Установить, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан и местном бюджете», — говорится в документе.

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