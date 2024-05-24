Новые отделы полиции создали в Казахстане

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В Казахстане создали новые отделы полиции. Соответствующее постановление приняло правительство, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В частности, созданы:
- государственное учреждение «Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
«Установить, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан и местном бюджете», — говорится в документе.
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