Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы». С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) увеличится с 3 932 до 4 325 тенге, а величина прожиточного минимума достигнет 51 000 тенге. При этом минимальный размер заработной платы сохранится на прежнем уровне — 85 000 тенге.

Пенсии: новые размеры и требования по стажу

По данным департамента регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения по Костанайской области, с 1 января 2026 года изменится подход к расчету пенсионных выплат по возрасту.

И.о. руководителя отдела ведомства Бибигуль Султанова пояснила, что доход, учитываемый для исчисления новых пенсионных выплат по возрасту, будет ограничен 55 МРП. Максимальную базовую пенсию смогут получать граждане, имеющие стаж участия в пенсионной системе 35 лет и более — её размер составит 60 005 тенге.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты с 2026 года будет равен 35 596 тенге, а общий размер минимальной пенсионной выплаты достигнет около 69 000 тенге.

Больше поддержки для семей с детьми

С нового года на 10% увеличиваются социальные выплаты, в том числе для семей с детьми. Вырастут единовременные выплаты при рождении ребёнка и ежемесячные пособия по уходу.

Отдельно увеличиваются выплаты многодетным семьям. Размеры государственной помощи составят:

на 4 детей — 69 330 тенге (16,03 МРП);

на 5 детей — 86 673 тенге (20,04 МРП);

на 6 детей — 104 016 тенге (24,05 МРП);

на 7 детей — 121 360 тенге (28,06 МРП);

на 8 и более детей — по 17 300 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.

В среднем на одного ребёнка предусмотрено порядка 17 000 тенге.

Повышение пособий для людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца

В связи с ростом прожиточного минимума будут пересмотрены размеры пособий для лиц с инвалидностью, по случаю потери кормильца, а также для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы.

Бибигуль Султанова привела ориентировочные суммы:

для инвалидов 1 группы от общего заболевания — 111 873 тенге;

для инвалидов 2 группы — 89 498 тенге;

для инвалидов 3 группы — 61 022 тенге.

Пособия по случаю потери кормильца составят:

на одного иждивенца — около 46 000 тенге;

на двух иждивенцев — около 86 000 тенге;

на каждого ребёнка-круглого сироту — около 78 000 тенге.

Повышения затронут и награждённых матерей

Также будут увеличены государственные пособия для матерей, награждённых орденами «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Батыр ана», а также медалями «Ана даңқы» I и II степени.

По данным управления, в Костанайской области в настоящее время насчитывается около 200 тысяч получателей пенсий и социальных выплат, из них 142 тысячи — пенсионеры. Новые параметры бюджета и социальных выплат призваны усилить адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.

