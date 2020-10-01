Новые передвижные медкомплексы будут работать в двух районах Костанайской области

Два современных передвижных медицинских комплекса отправились в Федоровский и Костанайский районы, где они будут работать при местных районных больницах и выезжать в отдаленные села и сельские округа, передает alau.kz

Передвижные мед.комплексы создает Костанайский автомобильный завод «Сарыаркаавтопром». Эта организация получила заказ на 100 подобных комплексов, которые отправятся в различные регионы нашей страны. 10 из них останутся в Костанайской области. При этом 2 уже готовых и оборудованных мед.комплекса сегодня презентовали и отправили в районные больницы Костанайского и Федоровского района.

Медицинский комплекс включает в себя 7 кабинетов: кабинет общего приема, зона врача общей практики, зона приема анализов, аптечный пункт, кабинет функциональной диагностики, кабинет акушер-гинеколога, кабинет лучевой диагностики.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов на время проведения процедур, в автобусе установили специально оборудованную зону для рентген-кабинета и флюорографии. Эта свинцовая комната.

Все кабинеты имеют современное медицинское оснащение. Автобус также оборудован автоматизированным пандусом.

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