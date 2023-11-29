Новые платные дороги в Казахстане будут дороже

Марат Карабаев заявил, что в 2024 году в Казахстане планируют сделать платными дополнительно еще 1,2 тысяч километров трасс. По словам министра транспорта Марата Карабаева, ежегодно на содержание трасс страны требуется порядка 60 млрд тенге, передает LS.

«Для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки. На сегодняшний день платная система введена на 3,2 тыс. км дорог. С начала текущего года сборы за проезд составили 26,5 млрд тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1,2 тыс. км. В целом к 2029 году данная система поэтапно будет введена на 11 тыс. км по мере завершения работ по реконструкции», – рассказал он.

Министр также подчеркнул, что тарифы на проезд в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими.

«В связи с ростом транзитного потока для обеспечения сохранности отремонтированных участков дорог ведется планомерная работа по повышению ставок за проезд. Платность в первую очередь направлена на сбор средств с транзитных авто. А для отечественных перевозчиков предусмотрена абонентская плата с возможностью приобретения на месячной и годовой основе», – отметил он.

Позже в кулуарах министр рассказал, что выросло число транзитных авто.

«Безусловно, они должны платить за пользование казахстанскими дорогами. Что касается отечественных автоперевозчиков, если в близлежащем районе платной дороги человек проживает, то номер машины вводится в общую базу, платность за месяц составляет всего 1 тыс. тенге. Для большегрузных машин существует система абонентской платы», – напомнил Карабаев.

Он добавил, что общая протяженность дорог республиканского и местного значения – 96 тыс. км, из них всего 3,2 тыс. км – платные.

«Мы же хотим, чтобы у нас были хорошие трассы, а чтобы их содержать, нужны средства. Мы берем не из республиканского бюджета, не из кармана граждан, а именно с тех машин, которые пользуются дорогами», – резюмировал министр транспорта

Ранее сообщалось, что более 400 млрд тенге потратят в Казахстане на восстановление дорог в ближайшие два года.

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