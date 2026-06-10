USD 488.59 EUR 564.37 RUB 6.79

Новые поправки в кодексы Казахстана подписал Касым-Жомарт Токаев

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: Новые поправки в кодексы Казахстана подписал Касым-Жомарт Токаев

Фото Акорды


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов страны. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Документ предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Как отметили в Акорде, изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, а также на совершенствование законодательства о выборах и прокуратуре.

Подробный текст закона будет опубликован в официальных источниках.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.