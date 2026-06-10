Новые поправки в кодексы Казахстана подписал Касым-Жомарт Токаев





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов страны. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Документ предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Как отметили в Акорде, изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, а также на совершенствование законодательства о выборах и прокуратуре.

Подробный текст закона будет опубликован в официальных источниках.

Два выходных на День Конституции? В Минтруда сделали заявление Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай высказалась по поводу предложения увеличить количество выходных...

Более половины бытовых преступлений удалось предотвратить в Костанайской области По итогам пяти месяцев 2026 года в Костанайской области зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных в...