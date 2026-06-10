Новые поправки в кодексы Казахстана подписал Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов страны. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Документ предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.
Как отметили в Акорде, изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, а также на совершенствование законодательства о выборах и прокуратуре.
Подробный текст закона будет опубликован в официальных источниках.
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