Новые пороги ЕНПФ: сколько теперь нужно накопить для изъятия пенсии

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опубликовал новые пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает zakon.kz
Ниже представлены актуальные пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений по возрастам:
От 20 до 29 лет:
20 лет – 6 670 000 тенге
21 год – 6 960 000 тенге
22 года – 7 250 000 тенге
23 года – 7 540 000 тенге
24 года – 7 840 000 тенге
25 лет – 8 150 000 тенге
26 лет – 8 460 000 тенге
27 лет – 8 770 000 тенге
28 лет – 9 090 000 тенге
29 лет – 9 420 000 тенге
От 30 до 39 лет:
30 лет – 9 750 000 тенге
31 год – 10 090 000 тенге
32 года – 10 430 000 тенге
33 года – 10 780 000 тенге
34 года – 11 130 000 тенге
35 лет – 11 490 000 тенге
36 лет – 11 850 000 тенге
37 лет – 12 220 000 тенге
38 лет – 12 600 000 тенге
39 лет – 12 980 000 тенге
От 40 до 49 лет:
40 лет – 13 370 000 тенге
41 год – 13 760 000 тенге
42 года – 14 160 000 тенге
43 года – 14 560 000 тенге
44 года – 14 980 000 тенге
45 лет – 15 400 000 тенге
46 лет – 15 820 000 тенге
47 лет – 16 250 000 тенге
48 лет – 16 690 000 тенге
49 лет – 17 140 000 тенге
От 50 до 62 лет:
50 лет – 17 590 000 тенге
51 год – 18 050 000 тенге
52 года – 18 510 000 тенге
53 года – 18 980 000 тенге
54 года – 19 460 000 тенге
55 лет – 19 950 000 тенге
56 лет – 20 450 000 тенге
57 лет – 20 950 000 тенге
58 лет – 21 460 000 тенге
59 лет – 21 970 000 тенге
60 лет – 22 500 000 тенге
61 год – 23 030 000 тенге
62 года – 23 570 000 тенге
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