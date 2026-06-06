Новые пороги ЕНПФ: сколько теперь нужно накопить для изъятия пенсии





Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опубликовал новые пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает zakon.kz

Ниже представлены актуальные пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений по возрастам:

От 20 до 29 лет:

20 лет – 6 670 000 тенге

21 год – 6 960 000 тенге

22 года – 7 250 000 тенге

23 года – 7 540 000 тенге

24 года – 7 840 000 тенге

25 лет – 8 150 000 тенге

26 лет – 8 460 000 тенге

27 лет – 8 770 000 тенге

28 лет – 9 090 000 тенге

29 лет – 9 420 000 тенге

От 30 до 39 лет:

30 лет – 9 750 000 тенге

31 год – 10 090 000 тенге

32 года – 10 430 000 тенге

33 года – 10 780 000 тенге

34 года – 11 130 000 тенге

35 лет – 11 490 000 тенге

36 лет – 11 850 000 тенге

37 лет – 12 220 000 тенге

38 лет – 12 600 000 тенге

39 лет – 12 980 000 тенге

От 40 до 49 лет:

40 лет – 13 370 000 тенге

41 год – 13 760 000 тенге

42 года – 14 160 000 тенге

43 года – 14 560 000 тенге

44 года – 14 980 000 тенге

45 лет – 15 400 000 тенге

46 лет – 15 820 000 тенге

47 лет – 16 250 000 тенге

48 лет – 16 690 000 тенге

49 лет – 17 140 000 тенге

От 50 до 62 лет:

50 лет – 17 590 000 тенге

51 год – 18 050 000 тенге

52 года – 18 510 000 тенге

53 года – 18 980 000 тенге

54 года – 19 460 000 тенге

55 лет – 19 950 000 тенге

56 лет – 20 450 000 тенге

57 лет – 20 950 000 тенге

58 лет – 21 460 000 тенге

59 лет – 21 970 000 тенге

60 лет – 22 500 000 тенге

61 год – 23 030 000 тенге

62 года – 23 570 000 тенге

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