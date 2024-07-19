Новые правила благоустройства начали действовать. За что будут штрафовать костанайцев?

С 29 июня в Костанае начали действовать новые правила благоустройства. Основная их цель — создание безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды. К примеру, в документе прописано, для санитарного и экологического состояния общественных мест, необходимо устанавливать биотуалеты и урны. Теперь, это обязательное требование.

Есть и поправки, касающиеся содержания фасадов многоэтажек в городе.

«Содержанием фасада должен заниматься собственник объекта. И они должны выявленные нарушения устранять в соответствии с законодательством. Если, например, произвели незаконную реконструкцию, или повесили рекламу — это будет являться нарушением, потому что, чтобы поместить рекламу на фасад, нужно получить разрешительный документ», — уточнила заместитель руководителя отдела архитектуры акимата Костаная Роза Кенекбаева.

Под запретом и все виды наружной рекламы в неположенных местах, особенно частные объявления, которые так любят расклеивать на фонарных столбах или остановочных павильонах. Роза Кенекбаева рассказала, что в новых поправках прописано и то, что после завершения любых строительно-монтажных работ, из-за которых повредили дорожное полотно, тротуары или клумбы, их следует восстановить в течение 30 календарных дней за собственный счет тот, кто это сделал. Также, согласно новым правилам по благоустройству, складирование мебели, бытовой техники, сантехники и любых других крупногабаритных отходов возле контейнерных площадок во дворе строго запрещены. Их владельцы обязаны вывозить эти отходы за собственный счет в специально отведенные места.

Согласно поправкам, собственники инженерных сетей должны в течение часа ограждать открытые колодцы, а также колодцы, у которых разрушены крышки и решетки. А закрывать небезопасные люки необходимо в течение пяти часов.

Кроме того, для выгула домашних животных будут определены специальные территории, обозначенные табличками. А владельцы домашних животных должны проводить уборку экскрементов своих питомцев.

Определена ответственность юридических и физических лиц за нарушение новых правил благоустройства — это штраф от 20 до 100 МРП. При этом привлечение к ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

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