Новые правила для МФО в Казахстане — что уже известно?

Прежде чем подавать заявку на займы онлайн в Казахстане, важно тщательно изучить доступные предложения МФО и ознакомиться с процессом подачи заявки. Зная все варианты и то, как именно они работают, вы можете сэкономить время и деньги.

С 2023 году в Казахстане произошли значительные изменения на динамично развивающемся рынке микрофинансирования. По словам Дины Курманиязовой — редактор финансового портала Unionstandardbank.com были внедрены более строгие законы, регулирующие деятельность коллекторов в стране. Это указывает на усиление надзора и защиту от недобросовестных действий в этом секторе, помогая обеспечить финансовую безопасность для всех граждан Казахстана. Рассмотрим детальнее данные изменения.

После предложенных правок в законодательстве, коллекторы вскоре могут столкнуться с более суровыми юридическими последствиями, которые более чем удвоят их административную ответственность и введут уголовную ответственность. Служба центральных коммуникаций Казахстана призывает граждан обратить внимание на грядущие изменения.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило инновационные меры по защите потребителей от неумелого управления задолженностью. В частности, они разработали поправки, которые ограничивают возможность передачи проблемных кредитов от банков или МФО коллекторским организациям. С введением этих новых правил коллекторам теперь разрешено только два вида деятельности:

предоставление услуг по сбору платежей;

покупка кредитов, которые уже были реструктурированы либо банком, либо МФО.

Ожидается, что внедрение этого пакета реформ повысит доверие к финансовым учреждениям, занимающимся управлением кредитами, а также обеспечит лучшую защиту для граждан Казахстана, связанную с долгами с высокой степенью риска.

Микрофинансовые организации придерживаются строгих стандартов в отношении проблемных кредитов. Первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов уточнил, что любой микрозайм, выданный микро финансовой организацией, не должен превышать 20% от баланса компании. В будущем они будут внимательно следить за этим требованием и ужесточать его, если появятся доказательства, указывающие на новые риски.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.