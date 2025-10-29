Казахстан завершил ратификацию обновлённых правил таможенного регулирования для физлиц в начале октября 2025 года. Но сам протокол вступит в силу только после того, как все страны ЕАЭС примут необходимые нормы и приведут национальное законодательство в соответствие. Точной даты запуска пока нет, передает lsm.kz

Что предложено и кого касается:

Только зарубежные онлайн-площадки. Нововведения распространяются на покупки физлиц в иностранных интернет-магазинах за пределами ЕАЭС (например, из Китая, США, стран ЕС).

Нововведения распространяются на покупки физлиц в иностранных интернет-магазинах (например, из Китая, США, стран ЕС). Площадки ЕАЭС без изменений. Покупки на сервисах внутри союза (например, Wildberries, Ozon и др.) под новые правила не попадают.

Таможенные формальности — на операторах доставки. За получателей декларирование будет делать оператор электронной торговли/логистики.

Порог и платежи:

Беспошлинно до 200 евро. Для товаров электронной торговли сохраняется порог, как и для личного ввоза: до 200 евро пошлина и налог не взимаются.

Свыше 200 евро — пошлина и НДС. Планируется ставка 5% от стоимости товара плюс НДС.

Как сейчас. До вступления протокола в силу при превышении 200 евро действует единая ставка 15% с суммы превышения (но не менее 2 евро за 1 кг сверх весовой нормы), при этом общий вес отправления не должен превышать 31 кг.

По данным «Казпочты», более 90% зарубежных онлайн-заказов укладываются в предел до 200 евро , поэтому для большинства покупателей условия не изменятся.

Когда ждать запуска:

ЕЭК должна принять ряд актов по электронной торговле, а государства-члены — завершить адаптацию законов. После этого протокол начнёт действовать по всему ЕАЭС. Пока комиссия не сообщала дату введения новых правил.

