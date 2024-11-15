Новые правила для владельцев телефонов: что изменится с перерегистрацией номеров





В Казахстане принят Закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ разработан в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта и направлен на реализацию поручения Президента по созданию полноценной цифровой страны в течение ближайших трех лет.

Закон предусматривает масштабные изменения в сфере связи, цифровых сервисов, центров обработки данных и защиты телекоммуникационной инфраструктуры.

Одним из ключевых нововведений станет предоставление гражданам нетарифицируемого доступа к социально значимым цифровым сервисам. Пользователи смогут бесплатно пользоваться рядом государственных платформ, включая eGov, e-Otinish и мессенджер Aitu.

Для повышения прозрачности рынка телекоммуникаций операторы связи будут обязаны публиковать финансовую отчетность, сведения об узлах связи, типовые договоры, условия подключения и тарифы на доступ к инфраструктуре.

Закон также направлен на улучшение качества мобильной связи. В частности, вводятся ограничения на ввоз усилителей сигнала сотовой связи и репитеров. Право на их импорт получат только операторы связи.

Для ускоренного развития телекоммуникационной инфраструктуры упрощается порядок предоставления земельных участков под объекты связи. Кроме того, предусматривается возможность строительства сетей связи на особо охраняемых природных территориях.

Серьезный блок поправок касается развития центров обработки данных. Теперь такие объекты будут относиться к стратегическим. Для привлечения инвестиций в энергетику вводится механизм «70/30», который позволит модернизировать и расширять генерирующие мощности с участием цифровых майнеров и дата-центров в качестве долгосрочных потребителей электроэнергии.

Отдельное внимание уделено борьбе с телефонным мошенничеством. Закон вводит обязательную маркировку звонков от юридических лиц, что позволит абонентам отличать официальные обращения от подозрительных вызовов.

Также устанавливается обязанность по перерегистрации абонентского номера или устройства сотовой связи при их передаче другому человеку для постоянного использования.

Ознакомиться с полным текстом закона можно в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».

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