Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане

В целом, Правила дорожного движения остались прежними. Несколько изменен пункт оформления дорожно-транспортного происшествия. Теперь предусматривается применение так называемого европейского протокола при незначительных авариях.

«В случае дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия», – говорится в правилах.

Ранее не допускалось перемещение автомобиля с места ДТП и требовалось в обязательном порядке вызвать дорожную полицию.

Также в ПДД говорится, что водитель механического транспортного средства обязан:

иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК, при наличии документа, удостоверяющего личность водителя;

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, за исключением выданного в РК, либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство;

путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную) и иные установленные законодательством документы на транспортное средство.

Кроме того, водитель обязан:

остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку;

не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения;

пройти по требованию сотрудника органов внутренних дел освидетельствование на состояние опьянения;

при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями;

пройти проверку знаний ПДД в случаях, установленных Кодексом об административных правонарушениях;

предоставить транспортное средство:

— медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а также, независимо от направления движения, медицинским работникам, сотрудникам органов внутренних дел и органов национальной безопасности для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также при проведении антитеррористических операций с возмещением затрат;

— сотрудникам органов внутренних дел для транспортировки транспортных средств, поврежденных при дорожно-транспортных происшествиях, проезда к месту стихийного бедствия, а также сотрудникам органов внутренних дел, Службы государственной охраны РК и органов национальной безопасности в других предусмотренных законодательством случаях.

Между тем водителю запрещается:

управлять транспортным средством без водительского удостоверения на право управления транспортным средством либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя;

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения;

управлять неисправным транспортным средством, транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, за исключением транспортных средств категорий M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта;

управлять транспортным средством, владелец которого не заключил договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств или договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;

управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам;

передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительского удостоверения либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, на право управления транспортным средством данной категории, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя, или не указанного в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления транспортным средством;

пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;

при управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи;

управлять транспортным средством с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением, неисправным сцепным устройством (в составе поезда), а в темное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости — с не горящими (отсутствующими) фарами и задними габаритными огнями, во время дождя или снегопада — с неисправными стеклоочистителями ветрового стекла;

употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника органов внутренних дел, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Правила также определяют поведение пассажиров.

Так, пассажирам запрещается:

отвлекать водителя от управления автомобилем во время его движения;

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;

открывать двери, а также высовываться в оконные проемы и люки авто во время его движения.

Движение в жилых зонах

Предусматривается, что в жилой зоне пешеходы двигаются как по тротуарам, так и по проезжей части дороги. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако их движение не должно создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

Вместе с тем в жилой зоне запрещается:

сквозное движение транспортных средств;

движение транспортных средств вне проезжей части дороги;

учебная езда;

стоянка с работающим двигателем;

стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест;

подавать звуковой сигнал, включать громкую музыку;

стоянка на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках.

Указывается, что при выезде из жилой зоны водители уступают дорогу другим участникам движения.

Эти требования также распространяются и на дворовые территории.

Движение велосипедов и мопедов