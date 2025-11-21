В ПДД Казахстана внесены масштабные изменения и дополнения, которые начнут действовать с 23 ноября 2025 года. Ниже — ключевые нововведения, которые затронут всех участников дорожного движения, передает BAQ.KZ.
В Казахстане уточнили ряд правил дорожного движения: что меняется для водителей
В населённых пунктах для грузового транспорта устанавливается предельная скорость 50 км/ч. Исключение — участки, где дорожные знаки прямо разрешают движение 80–90 км/ч. Решение направлено на снижение числа наездов на пешеходов: по оценкам ВОЗ, при скорости 60–65 км/ч риск гибели человека в 4,5 раза выше, чем при 50 км/ч.
Уточнён порядок движения колонн в условиях ограниченной видимости (туман, буран, снегопад). Запрещены обгоны, перестроения и самовольные остановки. Если в колонне более 10 автомобилей, её должны сопровождать два патрульных экипажа полиции.
Автобусам категорий М2 и М3 официально разрешено выполнять посадку и высадку пассажиров на остановках маршрутного транспорта.
Расширены случаи применения оранжевых и жёлтых проблесковых маячков на быстросъёмном креплении без отдельного разрешения. Их можно использовать при дорожных работах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, колонн велосипедистов, а также при перевозке детей автобусами. Ранее для этого требовалось переоборудование и отметки в техпаспорте.
Кроме того, разрешено оформление электронных путевых листов, что упростит документооборот, и обновлены (оцифрованы) изображения дорожных знаков, схем и разметки для более наглядного восприятия.
