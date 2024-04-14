Новые правила. Мангальные зоны на природе теперь запрещены

С этого года разводить костры в лесных массивах нельзя. Новые правила пожарной безопасности утвердили в стране. То есть теперь запрещены и сами специальные мангальные зоны. Поэтому сейчас лесопользователи уже начали их демонтировать. Если соблюдать правила не будут, то на нарушителей составят протокол и оштрафуют.

С наступлением теплой погоды многие люди привыкли проводить досуг в лесных массивах. В прошлом году в специальных зонах можно было разводить костры и готовить шашлыки. В этом году втупили в силу новые правила, в которых четко прописано: «В лесах разводить костры запрещено!» Кроме того, мангальные зоны тоже под запретом, если они есть на территории, их надо демонтировать.

«Уведомление было именно каждому лесопользователю были вручены лично, под роспись. Для ознакомления, они получили бумагу эту. На данный момент, они уже начали отрабатывать эту систему. На данный момент зоны отдыха людей не принимают. Вот на данный момент здесь беседок мы не наблюдаем, мангальных зон», — говорит главный инженер управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Болатбек Табулдин.

По словам главного инженера Болатбека Табулдина, в лесном массиве, который он контролирует, насчитывается около 30 лесопользователей. О новых правилах всех предупредили. На тех, кто не будет их соблюдать, управление прирородных ресурсов составит протокол с видеофиксацией. При повторном нарушении договор с арендаторами расторгнут, протокол передадут в полицию, а те уже наложат штраф.

«Все действующие НПА в лесном хозяйстве они подразумевают, что надо использовать полезности леса, в целях оздоровления, рекреации, досуга, спортивных игр. Но нигде не предусмсотрено, что в лесу мы должны устраивать массовые места отдыха для приготовления и потребления пищи. Все таки для этого есть другие места кафе и рестораны. А лес преднозначен для оздоровления и отдыха», — говорит руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Нина Федяй.

Как объяснили в управлении природных ресурсов, новые правила были приняты в свзяи с крупными пожарами в Костанайской и Абайской областях. Людей просят отнестись к ним с пониманием, и соблюдать. Тех, кто нарушит, ждет штраф в размере 10 месячных рассчетных показателей

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