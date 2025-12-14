Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 93 внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Об этом сообщает Uchet.kz.

Документ вступает в силу с 22 декабря 2025 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.

Изменения в формулировках и нормативных ссылках

Среди ключевых изменений:

В тексте правил словосочетание «и финансированию терроризма» заменено на «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Обновлены ссылки с учётом нового Налогового кодекса.

Формы административных данных приведены в соответствие с Правилами представления административных данных на безвозмездной основе.

Новые требования к учёту операций через обменные пункты

Теперь при обмене валюты через обменные пункты (включая автоматизированные) на сумму свыше 500 000 тенге в журнале реестров обязательно фиксировать:

индивидуальный идентификационный номер клиента;

данные документа, удостоверяющего личность: тип документа, дата выдачи, номер и срок действия (если индивидуальный номер не присвоен);

юридический адрес клиента: страна, населённый пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии);

фамилия, имя и отчество клиента (имя и отчество указываются полностью).

Такая же информация теперь фиксируется для операций с аффинированным золотом в слитках на сумму более 500 000 тенге.

Улучшение отчётности и регулирования

В целях совершенствования контроля за обменными операциями:

Сокращается срок корректировки отчетов уполномоченными банками и организациями с 6 месяцев до 1 месяца.

Расширяется отчетность для уполномоченных банков: теперь необходимо указывать данные о покупке и продаже валюты с детализацией по каждой уполномоченной организации.

