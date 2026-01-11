Приказом министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, а также в порядок признания результатов обучения, полученных в этих формах, сообщает Zakon.kz.

Кто может проводить дополнительное образование

Дополнительное образование осуществляется организациями образования и науки, реализующими программы дополнительного образования и прошедшими институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, включенных в реестр признанных.

По медицинским специальностям дополнительное образование предоставляют организации высшего и послевузовского образования, национальные и научные центры, научно-исследовательские институты, а также высшие медицинские колледжи на базе аккредитованных медицинских организаций.

Обучение специалистов разных уровней подготовки

Образование специалистов с высшим, техническим и профессиональным, послесредним образованием, включая научно-педагогические кадры, осуществляется организациями высшего или послевузовского образования, национальными и научными центрами и НИИ.

Для специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием, в том числе педагогических кадров, дополнительное образование проводят высшие медицинские колледжи. Исключение составляют программы по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики особо опасных инфекций.

Неформальное образование: форматы и сроки

Продолжительность неформального образования — стажировок, семинаров, тренингов, мастер-классов, вебинаров, онлайн-курсов — определяется организациями образования и науки в области здравоохранения самостоятельно.

Требования к организациям дополнительного образования

К организациям, реализующим программы дополнительного образования по медицинским специальностям, предъявляются квалификационные требования. В их числе — наличие лицензии на образовательную деятельность либо статуса научной организации, свидетельства об институциональной аккредитации, утвержденных образовательных программ и внутренних документов, регламентирующих их разработку, согласование и реализацию.

Также требуется доступ к международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, использование компьютерных технологий, учебно-методической и научной литературы, а также применение симуляционных и интерактивных методов обучения.

Преподавательский состав и практические занятия

В организациях высшего и послевузовского образования, национальных и научных центрах, НИИ обучение должны проводить специалисты с ученой или академической степенью. В высших медицинских колледжах — преподаватели с педагогической категорией либо степенью бакалавра.

Доля штатного профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного образования, должна составлять не менее 40% от общего числа преподавателей. Практические занятия могут проводить специалисты практического здравоохранения без ученой степени, но не более 40% от общего состава.

Материально-техническая база и клинические базы

Организации обязаны располагать соответствующим материально-техническим обеспечением, клиническими базами либо договорами с аккредитованными медицинскими организациями, а также быть включенными в перечень организаций дополнительного образования, утвержденный уполномоченным органом.

Требования к неформальному образованию

Организации, осуществляющие неформальное образование в сфере здравоохранения, должны иметь правоустанавливающие документы, подтверждающие данный вид деятельности, свидетельство о государственной регистрации, институциональную аккредитацию, квалифицированный преподавательский состав с опытом работы не менее пяти лет за последние десять лет и подтвержденным повышением квалификации.

Кроме того, обязательны утвержденные программы неформального образования, информационные платформы для дистанционного обучения с возможностью записи и хранения контента, а также информационная система учета выданных документов с онлайн-доступом для их верификации.

Когда приказ вступает в силу

Приказ вводится в действие с 19 марта 2026 года.

Самозанятые вместо «теневых»: как новый режим изменил рынок труда За первые десять дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан около...

Более 23 тысяч водителей задержаны в Казахстане за пьяное вождение В Министерство внутренних дел Республики Казахстан состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности...

Зима берёт реванш: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в ночное время на западе...