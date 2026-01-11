Приказом министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, а также в порядок признания результатов обучения, полученных в этих формах, сообщает Zakon.kz.
Кто может проводить дополнительное образование
Дополнительное образование осуществляется организациями образования и науки, реализующими программы дополнительного образования и прошедшими институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, включенных в реестр признанных.
По медицинским специальностям дополнительное образование предоставляют организации высшего и послевузовского образования, национальные и научные центры, научно-исследовательские институты, а также высшие медицинские колледжи на базе аккредитованных медицинских организаций.
Обучение специалистов разных уровней подготовки
Образование специалистов с высшим, техническим и профессиональным, послесредним образованием, включая научно-педагогические кадры, осуществляется организациями высшего или послевузовского образования, национальными и научными центрами и НИИ.
Для специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием, в том числе педагогических кадров, дополнительное образование проводят высшие медицинские колледжи. Исключение составляют программы по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики особо опасных инфекций.
Неформальное образование: форматы и сроки
Продолжительность неформального образования — стажировок, семинаров, тренингов, мастер-классов, вебинаров, онлайн-курсов — определяется организациями образования и науки в области здравоохранения самостоятельно.
Требования к организациям дополнительного образования
К организациям, реализующим программы дополнительного образования по медицинским специальностям, предъявляются квалификационные требования. В их числе — наличие лицензии на образовательную деятельность либо статуса научной организации, свидетельства об институциональной аккредитации, утвержденных образовательных программ и внутренних документов, регламентирующих их разработку, согласование и реализацию.
Также требуется доступ к международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, использование компьютерных технологий, учебно-методической и научной литературы, а также применение симуляционных и интерактивных методов обучения.
Преподавательский состав и практические занятия
В организациях высшего и послевузовского образования, национальных и научных центрах, НИИ обучение должны проводить специалисты с ученой или академической степенью. В высших медицинских колледжах — преподаватели с педагогической категорией либо степенью бакалавра.
Доля штатного профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного образования, должна составлять не менее 40% от общего числа преподавателей. Практические занятия могут проводить специалисты практического здравоохранения без ученой степени, но не более 40% от общего состава.
Материально-техническая база и клинические базы
Организации обязаны располагать соответствующим материально-техническим обеспечением, клиническими базами либо договорами с аккредитованными медицинскими организациями, а также быть включенными в перечень организаций дополнительного образования, утвержденный уполномоченным органом.
Требования к неформальному образованию
Организации, осуществляющие неформальное образование в сфере здравоохранения, должны иметь правоустанавливающие документы, подтверждающие данный вид деятельности, свидетельство о государственной регистрации, институциональную аккредитацию, квалифицированный преподавательский состав с опытом работы не менее пяти лет за последние десять лет и подтвержденным повышением квалификации.
Кроме того, обязательны утвержденные программы неформального образования, информационные платформы для дистанционного обучения с возможностью записи и хранения контента, а также информационная система учета выданных документов с онлайн-доступом для их верификации.
Когда приказ вступает в силу
Приказ вводится в действие с 19 марта 2026 года.
