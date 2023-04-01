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Новые правила охоты вступают в силу в РК с 1 апреля

Фото из открытых источников

С 1 апреля в силу вступят новые правила указа министра экологии и природных ресурсов «Об утверждении Правил охоты», сообщает tengrinews.kz

В Правилах охоты, утвержденных приказом, вводится:

  • достижение 21-летнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия;
  • достижения 14-летнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных настоящими правилами видов
  • орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;
  • наличие удостоверения охотника по форме, утвержденной по правилам «Об утверждении формы и Правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря»;
  • получение специального разрешения на пользование животным миром.
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